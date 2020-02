Scuole e Famiglie a Teatro: al via a Cagliari il 23 febbraio, con “Ciuffetto Rosso”

Domenica 23 febbraio alle ore 18, allo spazio Hermaea di Pirri, in via Santa Maria Chiara 24, si apre la V Edizione della rassegna “Scuole e Famiglie a Teatro” a cura di Abaco Teatro.

Si parte il 23 febbraio con Ciuffetto Rosso della Compagnia Anfiteatro Sud; di seguito, il 22 marzo, “Pinocchio e le 5 monete d’Oro della Bottega dei Teatranti e il 5 Aprile la Compagnia Actores Alidos con “Buon Viaggio”. La seconda parte della rassegna proporrà altri tre fantastici spettacoli nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

23 febbraio: Ciuffetto Rosso

Domenica 23 febbraio aprirà la rassegna “Ciuffetto Rosso”, della Compagnia Anfiteatro Sud, con la regia di Susanna Mameli. Lo spettacolo, con gli attori Francesco Civile e Federica Zucca, è una girandola allegra di avvenimenti che si rincorrono tra loro con una costante interazione con i bambini – con il loro contributo si sviluppa e avanza il ritmo della storia, fino alla decisione finale, presa con il contributo dei piccoli spettatori.

A fine spettacolo gli attori faranno un quiz molto istruttivo sui tempi di riciclo di vari materiali e plastiche, che spesso vanno a finire nell’ambiente con gravi danni all’ecosistema del nostro sempre più maltrattato pianeta.

Dalla notte dei tempi, entrare nel bosco e attraversarlo è sempre stato un rito iniziatico, la metafora del passaggio dall’età infantile a quella adulta. Sinonimo di viaggi e avventure realistiche e fantastiche il bosco non smette di incuriosire e affascinare grandi e piccini. Se poi il bosco e fatto di querce di sughero, leccio, roverella e castagno, allora vuol dire che questa avventura si svolge in Sardegna!

La trama

Si narra che questo sia un bosco molto antico, con pochi sentieri battuti solo da cacciatori e taglialegna. Tutti temono d’avventurarsi in quei sentieri perché un lupo enorme e dall’aspetto terrorizzante può presentarsi all’improvviso al viandante; così il bosco dorme incantato per secoli finché non costruiranno lì accanto il mega maxi extra centro commerciale Sette Berrette.

I sentieri vengono ampliati con le ruspe e splendide aree picnic punteggiano i luoghi più selvaggi del bosco, collegati da un piccolo autobus diesel. È qui che Ciuffetto Rosso e il lupo s’incontreranno, ma questa e tutta un’altra storia…

Lo spettacolo è un grande e divertente puzzle dove realtà, finzione, canzoni e musica si rincorrono senza sosta, per tratteggiare a lievi note un mondo che dobbiamo difendere e proteggere a tutti i costi.

Le tematiche principali

La straordinaria bellezza poetica di conoscere qualcuno diverso da noi come portatore di differenze e novità culturali. Salvare la Natura, aver cura del pianeta in cui abitiamo. Sentire quello che ci circonda come un’estensione della nostra casa, da curare e preservare.

Improntare il nostro stile di vita verso il risparmio energetico e il riciclo delle risorse; capire che siamo parte di un sistema in cui ciascuno assolve a un suo ruolo e nessuno deve rubare lo spazio e risorse agli altri esseri viventi. Conoscere meglio la Sardegna, i suoi tesori nascosti, le sue parole magiche.

Le tecniche e i linguaggi usati

La tecnica è quella del teatro d’attore con incursioni nella danza, nel canto e nella clownerie. Costruito e pensato come una girandola allegra di avvenimenti che si rincorrono tra loro, Ciuffetto conserva l’affresco della grande fiaba di Charles Perrault e dei fratelli Grimm, la dinamizza molto l’azione stimolando una costante interazione con i bambini – con il loro contributo si sviluppa e avanza il ritmo della storia, fino alla decisione finale, presa con il contributo dei piccoli spettatori.