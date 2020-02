Sassari: trasferimento del Centro Tao al Palazzo Rosa

L’unità operativa Malattie della coagulazione con il Centro Tao – trattamento anticoagulanti orali – si trasferisce: lascia il primo sottopiano dell’ospedale Santissima Annunziata per andare al secondo piano del Palazzo Rosa, in via Monte Grappa. Per tre giorni, 26, 27 e 28 è prevista l’interruzione delle attività.

Con il trasferimento del centro nei nuovi locali del Palazzo Rosa, i macchinari dovranno essere messi in sicurezza, dovranno essere riposizionate le apparecchiature di laboratorio e dovranno essere sistemati nuovamente gli arredi. Per agevolare l’intera operazione, l’unità operativa ha previsto tre giorni di chiusura al pubblico, 26-27-28 febbraio. La riapertura è prevista per lunedì 2 marzo.

Il trasferimento consentirà la consegna dei lavori alla ditta che si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione del nuovo day hospital oncologico dell’ospedale civile che sarà realizzato appunto nei locali adesso occupati dal Centro Tao.