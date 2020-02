Sassari. Laboratori Bardunfula: Pomeriggi di Febbraio

In attesa della seconda edizione prevista per la fine di Maggio continua la programmazione invernale.

Per i pomeriggi di Febbraio un ricco programma con tre laboratori dedicati alle maschere ed al gioco delle parti.

Febbraio, il mese che promette l’arrivo della primavera e quest’anno anche il mese del carnevale, quei giorni in cui si può nascondere il viso in una maschera o trasformarsi in personaggi di avventure e storie strambe. Continua anche la programmazione invernale delle anteprime di Bardunfula il Festival delle Culture e delle Letterature di bambine e bambini. Saranno tre gli appuntamenti promossi dall’associazione il Colombre e la Libreria Dessì di Sassari.

Sarà proprio lo spazio eventi della Libreria Dessì in l.go Cavallotti 17, a far da cornice ideale per le attività laboratoriali.

Si comincia Giovedì 13 Febbraio 2020 alle ore 17:00 con “Un mostro che non fa paura“ per bambine e bambini dai 3 ai 5 anni. Franca Falchi curerà un laboratorio di animazione alla lettura e di costruzione di maschere liberamente ispirate al libro “Ogni scherzo vale” di Gianni Rodari, il grande intellettuale di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita.

laboratori di Bardunfala

Venerdì 14 Febbraio 2020 alle ore 17:00 “Cuore di Clown” a cura di Marta Pala

dai 6 anni in su, un laboratorio di gioco teatrale che prende le mosse dal silent book “Clown” di Quentin Blake ( Edizioni Camelozampa 2018 ).

Le avventure di un Clown che ci condurrà nel suo mondo di poesia e vivacità. Un laboratorio dove, giocando, si indosseranno i panni del Clown dandogli corpo e voce e scoprendo di che colore è davvero il nostro naso!

Proprio come al personaggio del clown basta un’espressione o una sgraziata giravolta per emozionarci, il maestro dell’illustrazione Quentin Blake si affida alle sole immagini per raccontarci la storia di uno sfortunato pupazzetto che a difficoltà e ingiustizie risponde con la sua gentile comicità e la sua tenerezza, avendo sempre un sorriso e una magia per tutti.

Il libro Clown è vincitore del Premio Andersen 2019, Bologna Ragazzi Award, Smarties book prize.

Mercoledì 19 Febbraio, alle ore 17.00 ritorna Franca Falchi con “C’era due volte” per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni, un laboratorio di lettura creativa e scrittura dove, partendo da pagine già scritte, tramite sottolineature e cancellature, si arriverà alla creazione di nuove e divertenti storie.