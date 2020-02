Sassari: il centro assistenza autistici dell’opera Gesù Nazareno non deve chiudere

“Il Centro Assistenza Autistici dell’Opera Gesù Nazareno di Sassari rischia la chiusura. Non possiamo permettere un altro colpo di grazia al Nord Sardegna. Non possiamo tollerare nuovi licenziamenti in un territorio già ampiamente mortificato.

Il centro residenziale e diurno dell’Opera Gesù Nazareno è l’unica struttura del nord Sardegna ad offrire assistenza a pazienti autistici maggiorenni. L’interruzione dell’attività del Centro sarebbe un danno enorme per tutti coloro che finalmente hanno trovato un punto di riferimento e ricevono prestazioni adatte alle loro necessità”.

Una mozione urgente, da discutere entro dieci giorni, è stata presentata oggi dalla capogruppo del m5s Desirè Manca: un atto che impegna la Giunta e l’Assessore alla Sanità a mettere in atto tutti i provvedimenti, urgenti e necessari, che consentano di trovare soluzioni e scongiurare così il rischio di una chiusura.

L’opera Gesù Nazareno non deve chiudere

“Il servizio – spiega Desirè Manca- è di nuova attivazione in tutto il territorio della Regione Sardegna, e mancano ad oggi linee guida e prassi consolidate. Nonostante la volontà di risolvere i passaggi burocratici da parte del Dipartimento di salute mentale, a cui il centro ed i pazienti fanno riferimento, non si riesce ad esaurire la presa in carico dei pazienti. Le difficoltà rendono impossibile lo smaltimento delle liste di attesa e la spendita delle risorse già destinate dalla Regione al Centro che ospita soltanto cinque 5 pazienti residenziali e 2 in regime diurno, nonostante il Centro possa accogliere e dare risposta terapeutica a ben 12 pazienti in regime residenziale e 9 in regime diurno”.

“La Regione deve attivarsi con urgenza per impedire la chiusura del centro sassarese, salvaguardare la dignità di chi è meno fortunato di noi e al contempo i tanti posti di lavoro”.