Sassari: il 27 febbraio un workshop promosso da Character e messo in campo grazie alla Dinamo Basket

Visione e gestione sportiva, nel nuovo millennio, sono ormai paragonabili e sovrapponibili al mood che governa gestione e visione di una azienda. Lo sport come un’industria, business gratificante ma molto impegnativo che richiede competenze e grande professionalità non solo riguardo la gestione economica ma anche e soprattutto in riferimento al marketing e in ambito comunicazione d’impresa.

E all’ombra di questi concetti, sempre più attuali e in necessario divenire, che ci svilupperà il workshop promosso da Character e messo in campo grazie alla collaborazione della Dinamo basket. Concetti che attiveranno e animeranno un breve ma efficace scambio fra i protagonisti sulla scena del fare sport e del fare impresa, mondi che troppo a lungo si sono solo sfiorati e ora invece sono complementari fra loro.

La discussione si alimenterà lungo i binari del marketing sportivo – fiore all’occhiello del management Dinamo – che oggi si ritiene essere il miglior strumento utile al fornire un contributo strategico per il miglioramento delle attività svolte dalle società sportive. Attenzione sarà poi dedicata al concetto di sponsorizzazione sportiva: un accordo che in cambio di un impegno finanziario da parte di una azienda o di un ente, rende in cambio forme declinabili di pubblicità e visibilità.

Proprio in tal senso sarà sottolineata l’importanza del rapporto fra sport e industria (factory, impresa), rappresentato alla perfezione dal connubio Character-Dinamo: sinergia che va ben oltre la mera sponsorizzazione e che diventa piena partnership, con l’azienda a gravitare non più solo da satellite in orbita società sportiva. Una partnership funzionale e moderna quella fra Dinamo e Character, in cui le ricadute sono concrete. E reali.

Programma

Ore 16

start workshop

discussant:

Antonello Fadda titolare e fondatore dell’azienda Character; Stefano Sardara presidente della Dinamo Banco di Sardegna Sassari

moderatore:

Antonio Di Rosa direttore del quotidiano La Nuova Sardegna

introduzione:

Giovanni Dessole, ufficio stampa e comunicazione Character

discussione e eventuali interventi

Ore 17

visita aziendale e omaggi agli ospiti

Breve viaggio alla scoperta delle varie aree produttive presenti all’interno dell’azienda Character, dal reparto grafico al piccolo formato, dall’area dedicata alla cartotecnica digitale sino ad arrivare al settore grande formato

Ore 18

buffet di chiusura e saluti finali