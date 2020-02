Santarossa Idv: Brexite, è ora che l’Europa risponda per le rime a Londra

Porte chiuse agli europei? Porte chiuse agli inglesi!

1. Dovranno anche loro dimostrare di avere una offerta di lavoro da uno sponsor;

2. Dovranno avanzare la richiesta per una professione con specifiche competenze/formazione;

3. parlare la lingua del paese dove deve prestare servizio, l’inglese in Europa non è madre lingua in nessun paese dell’Unione. L’inglese è una seconda lingua e non è sufficiente;

4. Per quel che riguarda il salario, la regola di base è che l’offerta in mano al candidato superi la soglia di 25.600 sterline (circa 30.800 euro al cambio attuale). In pratica gli inglesi in Europa difficilmente troveranno alloggio.

5. Per quanto riguarda i benefit adottiamo le stesse regole.

E’ giusto che se la Gran Bretagna erige un muro dello stesso muro deve preoccuparsi nei suoi confronti. La devono finire, sembra abbiano un odio per gli europei ed è giusto rimandarlo entro i loro confini.

Luca Santarossa membro esecutivo nazionale dell’Italia dei Valori