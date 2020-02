Sanremo, l’Agcom sanziona la Rai, Deiana (M5s): “Provvedimento giusto”

Come volevasi dimostrare, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sanziona la Rai per violazione del contratto di servizio con una multa di 1,5 milioni di euro. Il provvedimento arriva in seguito a diverse segnalazioni, tra le quali quella che ha visto impegnata me e altre 28 deputate di tutti gli schieramenti nella denuncia contro gli stereotipi di genere e contro la scorretta rappresentazione dell’immagine femminile.