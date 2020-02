Sanremo: da oggi è possibile visitare la mostra “The fashion side of festival”

Prende il via oggi, martedì 4 febbraio 2020, presso The Mall Sanremo, l’outlet del lusso nel cuore della Riviera dei Fiori, la prestigiosa mostra “The Fashion Side of Festival”: un’esposizione ideata e realizzata insieme a Rai Pubblicità e patrocinata dal Comune di Sanremo, per celebrare i 70 anni della gara canora.

Sin dalle prime edizioni degli anni ’50, l’Alta Moda caratterizza le serate del Festival di Sanremo, che diventa così anche un palcoscenico per le creazioni dei più importanti stilisti di fama internazionale. Le teche saranno esposte fino al 23 febbraio e permetteranno ai visitatori di fare un suggestivo viaggio tra passato e futuro, mescolando musica e arte, da sempre due icone dell’Italia.