Sabato a Monserrato un viaggio tra musica e parole con Arst

Una carrellata di letture davanti al pianoforte accompagnate da musica classica e canzoni contemporanee per ricordarci, con un pizzico di allegria, che il senso della vita è l’amore.

Al centro dell’evento, come di consueto, il pianoforte, a disposizione di tutti gli appassionati nella Stazione metrotranviaria San Gottardo, di Monserrato.

Ad aprire la serata sarà la pianista Giorgia Cugia seguita dal maestro Andrea Cossu, dal soprano Vittoria Lai, dal cantante Luca Espa. Parteciperanno gli avvocati artisti: Diana Diana, Fulvia Tiddia, Lalla De Angelis, Laura Picco, Aldo Orrù, Simone Giuseppe Latte. Al termine dell’iniziativa, si terrà una zeppolata con brindisi di carnevale.

In viaggio tra musica e parole è il quarto evento della rassegna culturale Arts in Arst per promuovere l’uso di luoghi di transito come le stazioni Metro per eventi culturali e sociali unendo il tempo del viaggio con il piacere della musica.