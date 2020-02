Roma. Stati generali degli amministratori regionali della Lega, Sardegna presente

Circa 200 i Consiglieri pervenuti da tutta l’Italia, presente ovviamente anche la Sardegna. “È stato un incontro molto utile perché ci ha dato modo di confrontarci vicendevolmente e rapportarci con realtà italiane differenti e fiorenti che rappresentano uno stimolo ulteriore al nostro quotidiano impegno” commenta il capogruppo in Consiglio Regionale, Dario Giagoni.

Amministratori regionali della Lega

“Molte le battaglie comuni che vogliamo portare avanti da Nord a Sud su sanità, disabilità e associazioni di volontariato, autonomia, facendo riferimento non solo a chi auspica al suo riconoscimento ma anche a quelle regioni che come noi già la vedono riconosciuta ma non sfruttata nel migliore dei modi, le infrastrutture irrealizzate, l’ambiente, con un occhio di riguardo al sistema di raccolta e smaltimento rifiuti, la valorizzazione delle filiere.

I tavoli di lavoro formatisi oggi, incentrati sulle singole competenze di ognuno di noi, sono strumento utile di collaborazione extra regionale, così come lo è la volontà di mettere a disposizione dei nostri amministratori cittadini consulenti tecnici che possano affiancarli nella gestione di istanze spesso complesse.” Conclude il leghista.