Retroscena sull’infortunio di Pavoletti: si è rotto il crociato durante la cena di squadra?

Sono passate poche ore dal comunicato della società rossoblù in cui si comunica la nuova rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Leonardo Pavoletti, lo stesso infortunio che l’ha condannato lo scorso agosto.

Un grosso problema per Maran e per la squadra visto che era prossimo al rientro, ma ora la stagione è andata per l’ex Genoa. In queste ore, però, iniziano a circolare le possibili cause dell’infortunio che potrebbero essere lontane dal campo di calcio.

Stando, infatti, a Videolina, il giocatore si sarebbe rotto il legamento crociato in occasione della cena della squadra dello scorso giovedì. Al momento non ci sono conferme dai diretti interessati, ma l’emittente sarda parla di una profonda irritazione della società in merito all’accaduto. Questo perché Pavoletti era vicinissimo al rientro, previsto a Marzo.

Nel mentre l’attaccante pubblica sui social il suo commento.

“Il destino è crudele, a volte. Sembrava fosse vicino il mio rientro in campo, invece eccomi di nuovo a parlare di uno stop. Faccio fatica a sorridere e a trovare le parole ma è già ora di cercare le forze per riprendere il cammino. E sì, ci tengo a ringraziare tutti. Di cuore. Leo”