Quartucciu. Convocazione Consiglio Comunale in seduta ordinaria: 13 febbraio 2020

Convocazione Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione per il 13 febbraio 2020 alle ore 19.00.

Oggetto: Convocazione del Consiglio comunale

Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, presso la Sala Consiglio, in via Giofra, numero 1, in seduta ordinaria di prima convocazione per il giorno 13.02.2020 alle ore 19.00 con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione verbali sedute del Consiglio Comunale – Periodo Ottobre-Dicembre 2019 – (3 verbali).

Lavori pubblici di somma urgenza in riferimento agli eventi calamitosi del 18 e 19 Dicembre 2019. – Riconoscimento di legittimità debiti fuori

La Presidente del Consiglio

Dott.ssa Rita Ambu

