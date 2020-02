Quartu Sant’Elena: domenica 1 marzo dalla Bussola a Su Forti

Aloe Felice, organizza domenica 1 marzo, una marcia lenta sul mare, dalla Bussola – Poetto di Quartu, a a Su Forti, nell’area del Margine Rosso.

il percorso a due passi dal mare, seguendo il percorso pedonale con varie soste illustrative dei belvederi marini , panoramici, storici, leggendari.

Si raggiungerà superando una leggera pendenza, la località della fortezza Su Fori nel Margine Rosso,, ora conosciuta come chiesa di San Luca Evangelista.

Ci prepariamo idealmente alla manifestazione dell’8 marzo SWRUN2020, passeggiando a bordo mare e in collina, per circa 7 chilometri, andata e ritorno.

Mi raccomando scarpe sportive da running, bastoncini Nordik Walking, per una passillara lenta.

Raduno alle ore 9.30 alla Bussola.

Contributo: 5 euro.