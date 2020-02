“Quando i grandi leggono ai bambini”: il 13 febbraio, a Cagliari

Incontro di aggiornamento “Quando i grandi leggono ai bambini”. I libri più belli destinati all’infanzia scelti con Nati per Leggere.

“Quando i grandi leggono ai bambini”: il programma

• Come è cambiata in questi 20 anni la letteratura per i bambini.

• Il Programma Nati per Leggere e la Letteratura per bambini 0/6.

• I libri più belli destinati all’infanzia scelti con Nati per Leggere.

• Quali libri, come e perché leggere in famiglia con i bambini fin dalla prima infanzia.

Destinatari

La partecipazione è gratuita e riservata a bibliotecari e operatori culturali.

Data e sede

Cagliari, presso il Centro Regionale Documentazione Biblioteche Ragazzi in Via Cadello 9/b, fronte campi sportivi. L’incontro si terrà il giorno 13 febbraio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Iscrizione

Per iscriversi è necessario inviare il modulo allegato debitamente compilato entro l’11 febbraio a: centro.ragazzi@cittametropolitanacagliari.it.

Le iscrizioni pervenute saranno selezionate in base a criteri di competenza professionale e di territorialità. La conferma di ammissione verrà inviata entro il 12 febbraio 2020.

Allegato

Modulo Adesione Adesione