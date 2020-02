Il bando è rivolto agli imprenditori agricoli, siano essi agricoltori o allevatori inclusi i giovani, e alle PMI, quali oleifici, caseifici, cantine, mangimifici, etc.

Il Centro Studi Agricoli (CSA) precisa che la consulenza per imprenditori e PMI è interamente gratuita. Essa si svolgerà attraverso società di consulenza, accreditate dalla Regione Sardegna, e/o attraverso l’iscrizione a un elenco Nazionale gestito dal Ministero delle Politiche Agricole.

L’importante servizio – afferma Tore Piana, a nome del Centro Studi Agricoli – sta passando quasi inosservato, mentre andrebbe fortemente pubblicizzato visto e considerato il momento di particolare crisi economica che sta attraversando il settore agricolo in Sardegna. Per poter accedere alla consulenza gratuita, le aziende agricole devono sottoscrivere una richiesta di adesione (da inoltrare direttamente alle Società di Consulenza accreditate) entro il mese di marzo 2020. Come Centro Studi Agricoli – continua Tore Piana – abbiamo attivato uno sportello per fornire tutte le informazioni riguardo alle modalità di presentazione delle domande di consulenza (che, ripeto, sarà completamente gratuita). Gli uffici del Centro Studi Agricoli, siti a Sassari in Via Principe di Piemonte 10/b (telefono: 079.6017400, mail: centrostudiagricoli@gmail.com), sono aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00, per qualsiasi dubbio o curiosità in merito.