SAF

Proposta di Legge 71, SAF: “Elemento di ulteriori discriminazioni per la categoria”

Il Sindacato Autonomo degli appartenenti al Corpo Forestale Sardo (SAF), a seguito dell'accelerata che la Proposta di Legge 71 sta avendo in Consiglio regionale, si è mobilitato e, nel corso del fine settimana, ha raccolto quasi 450 firme per segnalare ai Consiglieri regionali che questo provvedimento, così come è formulato e senza alcuna risorsa, non risolve gli annosi problemi contrattuali del personale e anzi, può essere elemento di ulteriori discriminazioni per la categoria.