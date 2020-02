Programmazione IRONMAN 2020 live facebook watch

Disponibile a livello globale per tutti i fan di Facebook, i 19 eventi trasmessi in questa stagione si disputeranno in 12 paesi diversi, quattro continenti iniziando il 7 marzo con il Nutri-Grain IRONMAN® New Zealand a Taupō. La programmazione è davvero ricca dato che prevede i quattro campionati regionali IRONMAN African Championship a Nelson Mandela Bay, SudAfrica; IRONMAN North America Championship in St. George, Utah; Cairns Airport IRONMAN Asia-Pacific Championship a Cairns, Australia e Mainova IRONMAN European Championship a Francoforte in Germania.

Grazie alla grande popolarità sono state riconfermate le dirette di IRONMAN Austria- Carinzia, IRONMAN Italia Emilia-Romagna e dell’avvincente IRONMAN Wales.

Per la prima volta su Facebook Watch verrà trasmessa l’edizione inaugurale della Certified Piedmontese IRONMAN Tulsa e dell’IRONMAN Svizzera a Thun, mentre la Subaru IRONMAN Canada farà il suo atteso ritorno a Penticton, British Columbia. Le città ospitanti di lunga data come Panama City Beach, Florida, USA e Santa Rosa, California, USA, si uniranno a uno degli eventi più antichi e popolari del circuito globale, Nutri-Grain IRONMAN New Zealand, per il loro debutto su IRONMAN Now.

Il Vega IRONMAN World Championship che si svolge ogni anno a Kailua-Kona, Hawaii, avrà nuovamente una solida programmazione di una settimana, che culminerà in un’intera giornata di riprese in diretta il 10 ottobre. La passata edizione del Vega IRONMAN World Championship ha incluso più di 20 ore di diretta il giorno della gara, partendo fin dalla prima mattinata con il rituale del tatuaggio fino alla celebrazione a tarda serata in finish line.

L’ampia copertura del 2020 si concluderà dove è iniziata a Taupō, in Nuova Zelanda, con IRONMAN® 70.3® World Championship 2020 che si svolgerà il 28-29 novembre. Quasi 6.000 dei migliori triatleti del mondo convergeranno intorno al Grande Lago nel distretto di Taupõ per quello che diventerà il più grande evento della storia della serie.

IRONMAN produrrà la sua copertura in diretta per un pubblico connesso, incorporando l’interazione unica degli spettatori attraverso Facebook Watch Party, sondaggi in tempo reale, discussioni con i fan e contenuti generati direttamente dagli utenti lungo il percorso.

L’intera copertura dell’evento sarà condotta dai campioni del passato degli eventi IRONMAN e IRONMAN 70.3, tra cui Dede Griesbauer, Matt Lieto e Michael Lovato, oltre che dai campioni del mondo IRONMAN e dalla Hall of Famers Paula Newby Fraser e Greg Welch.

La copertura in diretta delle gare dei seguenti eventi e una serie di programmi on-demand saranno disponibili in tutto il mondo attraverso la pagina Facebook IRONMAN Now .

Il programma completo per il 2020 è il seguente: