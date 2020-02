“Premio Letterario Nazionale Bukowski”: sono aperte le iscrizioni alla VII edizione

Il 1° dicembre scorso si sono aperte le iscrizioni per partecipare alla settima edizione del “Premio Letterario Nazionale Bukowski” – il primo premio letterario intitolato al poeta, romanziere, scrittore di racconti americano di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita.

Le iscrizioni si chiuderanno il 9 marzo 2020.

“Premio Letterario Nazionale Bukowski”: finalità e requisiti

Obiettivo del premio stimolare la produzione di testi che sappiano raccontare la vita nei suoi aspetti più crudi e realistici, vita fatta di sofferenza, di sospetti, di compromessi ma anche di gioia, di risate e di amore.

Il premio è rivolto a tutti i cittadini, italiani e non, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del 1° dicembre 2019. Si può partecipare con opere inedite (cioè mai pubblicate) scritte in lingua italiana.

Il Premio si articola in tre sezioni: romanzo inedito, racconto inedito, poesia inedita.

Come partecipare?

Gli elaborati – nel numero di tre copie – devono essere consegnati a mano o inviati a mezzo posta prioritaria o per raccomandata entro il 09/03/2020 al seguente indirizzo: Segreteria Premio Bukowski – c/o Associazione Culturale I soliti ignoti – via Ottorino Ciabattini, 91/B – 55049 Viareggio (Lucca).

Insieme all’elaborato deve essere allegata la ricevuta di pagamento della quota di partecipazione (pari a 20,00 euro) e nota contenente le generalità complete (nome, cognome, indirizzo, e-mail, telefono, firma autografa). All’indirizzo info@premiobukowski.it, invece, va inviata la copia digitale dell’opera (in formato word).

La giuria – presieduta da Simona Viciani, traduttrice ufficiale di Bukowski per l’Italia e composta da Rosa Galli Pellegrini, scrittrice, traduttrice e saggista, e da Michele Nardini, scrittore, saggista e giornalista – selezionerà i finalisti e i vincitori, uno per sezione.

I premi

I vincitori di ciascuna sezione riceveranno in premio:

la pubblicazione del proprio elaborato da parte della casa editrice Giovane Holden Edizioni ;

i secondi classificati una targa personalizzata e un’ opera artistica avente per soggetto Charles Bukowski;

una e avente per soggetto Charles Bukowski; i terzi classificati una targa personalizzata;

verranno, inoltre, assegnati premi speciali per ogni sezione.

I finalisti riceveranno attestati di merito, libri e gadget durante la cerimonia di premiazione. La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà il 20 giugno 2020 a Viareggio (LU) presso l’Hotel Esplanade.

Il premio è organizzato da Associazione Culturale I soliti ignoti, in collaborazione con Giovane Holden Edizioni di Viareggio (LU).

Il bando completo e i moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito www.premiobukowski.it

Per informazioni: info@premiobukowski.it