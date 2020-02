Poste Italiane: negli uffici postali di Olbia e Arzachena due cartoline dedicate al carnevale

Anche a Olbia e Arzachena Poste Italiane celebra la festa di Carnevale e dedica alla ricorrenza due cartoline filateliche, colorate ed animate.

Le cartoline sono disponibili già da oggi negli uffici postali con sportello filatelico di via Acquedotto, 5 e di Arzachena in viale Costa Smeralda, 159 nei quali, lunedì 24 e martedì 25 febbraio, dalle ore 10.00 alle 12.00 sarà disponibile anche un bollo speciale lineare dedicato al Carnevale, utilizzabile esclusivamente in abbinamento con il bollo “Filatelia”.

Un’occasione particolare per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera festeggiare in modo originale una giornata speciale, regalando una cartolina a una persona cara; un modo per sostenere ancora una volta il valore della scrittura.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html.