Porto Torres: guasto sulla condotta dell’Enas. Due interruzioni del servizio idrico

A causa dell’ennesimo guasto sulla condotta dell’Enas in prossimità di Porto Torres, l’Ente acque della Sardegna ha comunicato, soltanto nella mattinata odierna, l’improvvisa interruzione dell’erogazione di acqua grezza verso le vasche di accumulo del Consorzio industriale provinciale di Sassari nel sito turritano dalle ore 12 alle 24 di oggi, giovedì 6 febbraio.

Un secondo intervento, sempre da parte di Enas e per altri guasti sulla condotta adduttrice, è in programma invece la prossima settimana e causerà l’interruzione del servizio per ben 36 ore, dalla mezzanotte di martedì 11 alle ore 12 di mercoledì 12 febbraio.

Il Consorzio industriale provinciale di Sassari invita pertanto gli utenti a limitare per quanto possibile l’uso delle risorse idriche.