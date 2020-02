Paola Deiana: “Insegnare la caccia a scuola? Idea pericolosa e strumentale”

“La scuola non è e non deve essere il luogo della propaganda”

Così i deputati del MoVimento 5 Stelle Paola Deiana, capogruppo in commissione Ambiente, Paolo Lattanzio, capogruppo in commissione Cultura, e la vicepresidente del gruppo a Montecitorio Ilaria Fontana.

Ancora una volta siamo costretti a intervenire per rimettere in fila concetti che dovrebbero essere scontati ma a quanto pare scontati non sono: la scuola non è e non deve essere il luogo della propaganda, ma quello della trasmissione di informazione pluraliste e scientificamente fondate, il luogo in cui soggetti esterni dovrebbero entrare in punta di piedi cercando di dare ai nostri ragazzi la possibilità di farsi un’idea propria.

Insegnare la caccia a scuola?

Questo non accade quando alcune aziende vanno a convincere gli studenti della bontà delle loro idee e a maggior ragione non può e non deve accadere pensando di inserire una pratica come la caccia tra le materie di insegnamento”.