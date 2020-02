Oristano: venerdì 14 febbraio l’inaugurazione della mostra fotografica di Salvatore Ligios

Venerdì 14 febbraio, alle 18.30, nella Pinacoteca comunale Carlo Contini di Oristano, si inaugura la mostra fotografica di Salvatore Ligios “Sogni meridiani. Viaggio nella poesia contemporanea in Sardegna”.

Negli spazi della Pinacoteca si potranno ammirare 60 stampe in bianconero di grande formato, ognuna accompagnata da un estratto di versi relativi al poeta ritratto. Salvatore Ligios ha realizzato gli scatti con il sistema della pellicola fotografica che sviluppa personalmente in camera oscura. Le grandi stampe per l’esposizione sono state realizzate in Sardegna.

Grazie alla passione e alla costanza di un osservatore che da oltre quarant’anni continua a battere il territorio di appartenenza, la Sardegna, con gli strumenti del linguaggio visivo, il fotografo Salvatore Ligios, con tecnica ricca di segni e di strategie percettive, ha puntato l’obiettivo sul mondo della poesia isolana, in tutte le sue varianti: lingua sarda, lingua italiana, scritta, orale, improvvisata, recitata o cantata, versioni locali e municipalistiche, superando ostacoli e diffidenze. Un percorso lungo e intrigante alla fonte del mistero che alimenta una pratica la cui origine si perde nella notte dei tempi e ancora oggi nutre la fantasia e l’immaginazione dell’uomo contemporaneo.

La mostra è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Oristano e dalla Fondazione di Oristano, mentre il progetto, curato dall’associazione culturale Su Palatu_Fotografia originariamente è stato promosso dai Comuni di Villa Verde, Neoneli, Desulo, dal Consorzio Due Giare e da Vigne Surrau di Arzachena sponsor storico delle iniziative dell’Associazione.

Venerdì, l’inaugurazione sarà preceduta dagli interventi di Massimiliano Sanna assessore alla Cultura di Oristano, del fotografo Salvatore Ligios e dalle testimonianze di alcuni poeti presenti.

La mostra rimarrà aperta sino al 15 aprile 2020 e potrà essere visitata tutti i gironi dalle ore 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30.

Salvatore Ligios è nato nel 1949 a Villanova Monteleone dove tuttora risiede. Dal 2000 al 2008 ha diretto il museo Su Palatu, centro espositivo specializzato nella fotografia. Diverse le esposizioni in Italia e in vari paesi europei. Nell’isola ha esposto in numerosi piccoli centri. La lista di libri monografici realizzati è lunghissima. Dal 2006 al 2016 è stato il direttore artistico di “Menotrentuno. Festival internazionale di fotografia. Giovane fotografia europea in Sardegna”. Dal 2008 al 2015 ha insegnato Fotografia all’Accademia di Belle Arti di Sassari. Dal 2011 è presidente dell’Associazione culturale Su Palatu_Fotografia.

Per info: Pinacoteca Carlo Contini, tel. 0783 791262 / Su Palatu Fotografia, cell. 349 2974 462