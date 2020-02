Oristano. Seminario “Bulli, gregari e vittime. Tutti sulla stessa barca”

Durante il seminario saranno proiettati dei materiali audiovisivi

Il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo e dei comportamenti problematici in generale sono divenuti delle vere piaghe sociali, la cartina di tornasole in cui i cosiddetti deboli sono presi di mira dai “forti”. Ma qual è il confine che separa queste due gerarchie?

Chi è veramente forte, chi veramente debole? Ci sono ovviamente i bulli, che si fanno coraggio grazie al “branco”, formato da “gregari” passivi che spesso subiscono loro stessi la violenza. E poi ci sono le vittime, con tutto il loro bagaglio di dolore e tristezza, spesso imbarazzati nel confessare quanto a loro inferto.

Il seminario, rivolto alle scuole, agli insegnanti, agli operatori sociali e ai genitori, sarà uno strumento di approfondimento e riflessione sui comportamenti disfunzionali e su un problema che sempre più interessa il mondo dei giovani e coinvolge direttamente l’istituzione e la famiglia.

Bruno Furcas, laureato in Lettere, indirizzo socio-antropologico, presso l’Università di Cagliari, è insegnante di Lettere nella scuola primaria di secondo grado e si è sempre occupato del recupero di adolescenti con problematiche esistenziali e di devianza Per Arkadia Editore ha pubblicato: Diversamente come te, (2009); Boati di solitudine, (2010); La favola di Duck, riduzione in fiaba del romanzo Diversamente come te, (2010); Un mondo a parte, ambientato nel difficile universo dell’autismo (2011); I dolori del giovane Bullo (2012); Storie di bullismo.

Dieci racconti e dieci giochi di gruppo per promuovere il benessere scolastico (2013); Storia semiseria di un ragazzo strano (2017) e la raccolta di racconti C’è amore un po’ per tutti (2017); Bulli gregari e vittime. Tutti sulla stessa barca con Ivan Gambella.

Ivan Gambella, da oltre 25 anni nel mondo della scuola primaria e secondaria di II grado. Da 16 anni docente di discipline giuridiche ed economiche. Laureato in Giurisprudenza e in Economia e Commercio, ha elaborato e attuato vari progetti didattici sull’educazione alla legalità e sulla didattica inclusiva. Interessato anche alle problematiche inerenti l’educazione fiscale, imprenditoriale, finanziaria e al risparmio, svolge la professione di dottore commercialista.