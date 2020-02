Oristano. “Sa Sartigliedda dei bambini”: 24 febbraio 2020

Quest’anno il compit di guidare la mini giostra tocca a Filippo Corona che sarà alla guida del corteo della 42° edizione della manifestazione, promossa dalla Pro loco di Oristano, in collaborazione con la Giara Oristanese e il Giara club “Antonio Casu”.

Si comincia alle 13, in piazza Roma, con la vestizione e si prosegue con la Corsa alla Stella e la corsa delle Pariglie in via Duomo.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Pro Loco di Oristano per telefono, al numero 0783 70621 o attraverso la pagina Facebook dell’associazione.