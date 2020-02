Oristano: ritrovata la stella dorata smarrita durante la Sartiglietta

Siamo felici di annunciare che questa sera è stata ritrovata la stella dorata che era stata smarrita durante la Sartiglietta di lunedì 24. A prenderla era stata una bambina, incuriosita dalla bellezza di quello che non sapeva essere un cimelio di grande valore affettivo e storico per la Pro Loco di Oristano.

Questa sera il presidente Gianni Ledda è stato contattato dai genitori che si sono scusati per l’accaduto.