Oristano: raccolta differenziata e attività dell’econcentro modificati per la Sartiglia

L’ecocentro mobile sospenderà le attività dal 17 febbraio al 28 febbraio, il 29 riprenderà recuperando il punto di Donigala.

L’ecocentro di via Bonn osserverà i seguenti orari: sabato 22, lunedì 24 e martedì 25 febbraio dalle 6.30 alle 12,30. Da mercoledì 26 il servizio riprenderà secondo i consueti orari.

Il servizio di raccolta del cartone sarà sospeso venerdì 21 febbraio e riprenderà il 27 febbraio.

Il servizio del ritiro del vetro per le utenze produttive sarà attivo durante la mattinata, ma sospeso di fatto il lunedì e il mercoledì in quanto con le pulizie del centro vedremmo di fare qualcosa in sostituzione.

Il ritiro ingombranti a domicilio è sospeso fino al 26 febbraio.