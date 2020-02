Oristano: nuova edizione di Emozioni di Sartiglia 2020 dedicato alla poesia

La Fondazione Oristano lancia una nuova edizione del concorso Emozioni di Sartiglia e, dopo essere stato dedicato alla pittura e alla fotografia, per il 2020 apre le porte alla poesia.

L’obiettivo principale del concorso è promuovere la Sartiglia e valorizzare il suo patrimonio storico e culturale. La poesia, essendo una forma di letteratura con la quale si manifestano emozioni e percezioni e una modalità artistica che permette di andare oltre la realtà e di osservare con nuovi occhi quello che si vede, reinventando con grazia il sentire, può dunque rappresentare la giostra equestre, affidando ai versi le intense emozioni e il fascino della tradizione.

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli autori, purché abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di presentazione della domanda. La partecipazione al concorso è gratuita.

Ogni autore può partecipare inviando una sola opera, rigorosamente inedita e non premiata in altri concorsi letterari, pena l’esclusione.

Le opere premiate potranno essere utilizzate per la realizzazione di materiale promozionale, per attività di comunicazione e per iniziative didattico-culturali e divulgative non a scopo di lucro. La Fondazione Oristano si riserva di poter realizzare in futuro un volume antologico (edizione cartacea e/o e-book) con le poesie degli autori partecipanti al concorso.

Le domande di partecipazione, unitamente alle opere, dovranno essere presentate entro il 30 aprile, via posta (farà fede il timbro postale) all’indirizzo via Eleonora d’Arborea 15, 09170 Oristano o via mail all’indirizzo emozionidisartiglia@fondazioneoristano.it indicando nell’oggetto: Emozioni di Sartiglia 2020 – Concorso di Poesia.

Oltre al componimento poetico i partecipanti dovranno inviare alla segreteria del concorso la scheda di adesione, debitamente compilata con i dati richiesti e sottoscritta; non saranno accettate le domande incomplete.

Le poesie saranno valutate da una giuria composta da professionisti del settore e studiosi della Sartiglia.

Al vincitore sarà assegnato un premio di 500 euro, al secondo classificato di 300 e al terzo di 200 euro.

I tre vincitori saranno annunciati durante la premiazione del concorso e nell’occasione verranno letti i brani poetici delle opere premiate.