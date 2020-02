Oristano. Novità in Consiglio comunale dopo il varo della nuova Giunta Comunale

Danilo Atzeni ha comunicato il passaggio all’opposizione del gruppo consiliare del Partito sardo d‘azione.

La seduta di ieri del Consiglio comunale si è aperta con le comunicazioni del Sindaco Lutzu sulla composizione della nuova Giunta, sulla sentenza del TAR Sardegna che ha respinto il ricorso della SOLAR power e bloccato il progetto dell’impianto termodinamico a San Quirico e sull’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus. Il Sindaco, reduce dal vertice di Cagliari con l’Assessore regionale alla Sanità, le massime autorità sanitarie e della Protezione civile regionale e i sindaci di tutta l’isola ha invitato a non fare allarmismi e alimentare la psicosi, ma a osservare la massima attenzione e contribuire a diffondere i messaggi corretti tra la popolazione.

Sul tema del coronavirus Veronica Cabras ha voluto esprimere solidarietà alla comunità cinese che vive in città e che in questi giorni è stata oggetto di attacchi ed episodi di discriminazione legati alla diffusione del coronavirus. “Dobbiamo isolare il virus, non le persone” ha detto l’esponente dei Riformatori.

Su proposta del capogruppo del PD Efisio Sanna il Consiglio comunale ha commemorato l’ex vicesindaco della città Carlo Granese con un minuto di raccoglimento.

Il Consiglio ha quindi provveduto a ricostituire 3 commissioni consiliari. Nella prima commissione, competente in materia di Bilancio, sono stati eletti Giuseppe Puddu (14 voti) ed Efisio Sanna (8 preferenze). Nella seconda commissione, competente in materia di servizi sociali, è stato eletto Lorenzo Pusceddu (14 voti). Nella terza commissione, competente in materia di ambiente, è stato eletto Carlo Cerrone (14 voti).

In aula spazio anche all’interrogazione dei consiglieri Sanna-Obinu-Federico sul ritardo nell’avvio dei lavori di restauro e messa in sicurezza della Torre di San Cristoforo e all’interpellanza urgente di Patrizia Cadau sulle terapie negate ai pazienti oncologici di Oristano.

Infine, approvazione all’unanimità (17 voti a favore) per la mozione dei consiglieri Francesco Federico, Efisio Sanna, Maria Obinu, Patrizia Cadau, Andrea Riccio, Anna Maria Uras e Monica Masia per il conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre.