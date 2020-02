Oristano: l’8 febbraio, si svolgerà l’incontro dei Garanti dei detenuti della Sardegna

Si tratta del primo incontro dei Garanti, organizzato in Sardegna, dopo l’apertura dei nuovi istituti di detenzione per l’Alta Sicurezza.

Insieme al Garante di Oristano Paolo Mocci, saranno presenti Antonello Unida (Garante del Comune di Sassari presso il Carcere AS di Bancali), Edvige Baldino (Garante del Comune di Tempio presso il Carcere AS di Nuchis) e Giovanna Serra (Garante del Comune di Nuoro presso il Carcere AS di Badu ‘e Carros).

L’incontro servirà per un confronto sulle criticità registrate durante i loro accessi in istituto e in occasione dei colloqui con i detenuti ospiti.

La situazione delle Case di reclusione sarde è problematica sotto vari aspetti e sarà l’occasione per poter ascoltare da fonte attendibile l’effettiva situazione delle carceri di alta sicurezza – spiega l’avvocato Paolo Mocci, Garante di Oristano.

Alla riunione parteciperà anche Grazia Maria De Matteis, Garante dei diritti dell’infanzia della Regione Sardegna, che presenterà un progetto che, con il coinvolgimento dei Garanti sardi e dei direttori dei penitenziari, punta a favorire il mantenimento dei rapporti tra genitori detenuti e figli, favorendo l’accesso negli istituti di detenzione dei figli minori dei reclusi secondo i dettami del Protocollo, sottoscritto dal Ministero della Giustizia, e l’Autorità Garante Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.