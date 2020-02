Politica

Oristano. Integrazione OdG seduta Consiliare del 27 febbraio 2020

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che l’O.d.G. del Consiglio Comunale già convocato in 1^ convocazione per il giorno 27 Febbraio 2020 (Giovedì) alle ore 18:30 e in eventuale prosecuzione e/o 2ª convocazione per il giorno 03 Marzo 2020 (Martedì) alle ore 18:30 presso la sala consiliare del Palazzo degli Scolopi, deve intendersi integrato con i seguenti argomenti: