Oristano: il Sindaco Lutzu replica a Guido Tendas riguardo al termodinamico

Il Sindaco Andrea Lutzu risponde al suo predecessore che, all’indomani del nuovo pronunciamento del TAR che ha respinto il ricorso della Solar power e di fatto bocciato il progetto dell’impianto termodinamico a San Quirico, ha accusato la Giunta Lutzu di aver agito contro gli interessi della popolazione.

Cittadini, comitati spontanei, forze politiche, consigli comunali, organi tecnici e amministrativi, giudici amministrativi hanno respinto questo progetto – osserva il Sindaco Lutzu. – L’ex sindaco Tendas accusa questa amministrazione di non difendere l’interesse della città in cambio di un po’ di consenso. Si deve amministrare per tutelare la comunità e non contro di essa e non è certo ammissibile svendere il proprio territorio per una manciata di migliaia di euro, come auspica il mio predecessore, che continua a fare opera di proselitismo per una causa non solo persa da un punto di vista tecnico, amministrativo e giudiziario, ma nei confronti della quale tutti, e sottolineo tutti, si sono opposti, non per ragioni di schieramento ma con motivazioni ragionate e fondate.

Le ragioni di una comunità non si difendono con la calcolatrice alla mano, ma con argomentazioni fondate sull’interesse generale – prosegue il Sindaco Lutzu. – Guido Tendas si chiede se ho fatto una favore alla popolazione. Io non sono qui per fare favori, ma per tutelare gli interessi generali dei cittadini. L’ex Sindaco non solo non ha fatto questo ma, a differenza di quanto fatto da me, non ha neanche rappresentato nelle sedi opportune come avrebbe dovuto le decisioni adottate dal suo Consiglio comunale.