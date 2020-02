Oristano. Firmati i decreti di nomina: nasce la Giunta Lutzu

Il nuovo esecutivo risulta così composto:

• Sindaco Andrea Lutzu – Polizia urbana e sicurezza e ad interim Urbanistica e tutela del territorio, edilizia residenziale, usi civici, zona franca, energie alternative

• Massimiliano Sanna – Vice Sindaco con delega a cultura, coordinamento politiche culturali, politiche culturali, istituzioni, turismo, spettacolo, pubblica istruzione,

• Francesco Pinna – Lavori pubblici, servizi tecnologici, manutenzioni, servizi cimiteriali, viabilità, toponomastica

• Carmen Murru – Servizi sociali, Plus, politiche abitative, associazionismo, pari opportunità

• Angelo Angioi – Bilancio, programmazione delle risorse, patrimonio, società partecipate, politiche sul personale

• Gianfranco Licheri – Ambiente, igiene e decoro della città, verde pubblico e privato, polizia ambientale, rapporti con Abbanoa, frazioni, quartieri e borgate.

• Maria Bonaria Zedda – Sport, impiantistica sportiva, politiche giovanili, attività produttive (artigianato, agricoltura e commercio)

“Il nuovo esecutivo nasce al termine di una confronto politico e programmatico che a metà del cammino della consiliatura era doveroso – osserva il Sindaco Andrea Lutzu -. Sin da quando erano stati definiti gli accordi iniziali era previsto che a metà mandato ci sarebbe stato un momento di verifica che avrebbe avuto natura programmatica e politica. Il quadro politico di oggi è evidentemente differente da quello del 2017. In queste settimane ci siamo dunque confrontati con i partiti del centro-destra con l’obiettivo condiviso di uniformare il panorama cittadino a quello regionale. Per completare il quadro rimane da definire la presenza nell’esecutivo del Partito Sardo d’Azione, assolutamente auspicabile vista l’importanza di questa forza politica, e per questo motivo la delega sull’urbanistica non è stata ancora assegnata e l’interim rimane in capo al Sindaco”.

“Nel momento in cui nasce il nuovo esecutivo mi sento di rivolgere un sincero ringraziamento agli assessori uscenti: Pupa Tarantini, Stefania Zedda e Gianfranco Sedda – prosegue il Sindaco Lutzu -. Hanno svolto un lavoro encomiabile, contribuendo, ciascuno nell’ambito delle funzioni attribuite e collegialmente con il resto della Giunta e con il Consiglio comunale, a raggiungere importanti risultati. Ai nuovi assessori, Maria Bonaria Zedda e Angelo Angioi, l’augurio di buon lavoro, nella certezza che sapranno mettersi al servizio della città, per il rilancio dell’azione amministrativa nel solco delle linee programmatiche di mandato”.