Oristano: convocazione seduta di consiglio comunale per giovedì 27 febbraio

Oristano – Il Presidente del Consiglio Comunale Franceschi convoca il Consiglio Comunale in seduta pubblica per giovedì 27 febbraio 2020 presso la sala consiliare del Palazzo degli Scolopi. Tanti i punti all’ordine del giorno.

Dalla surroga del Consigliere Comunale Angelo Angioi e convalida elezione a Consigliere Comunale del Sig. Fulvio Deriu alle interrograzioni sulla prevenzione incendi del Consigliere Riccio. Sanna, Obinu e Federico presentano due interrogazioni urgenti sul ritardo nell’avvio lavori di restauro e sui ritardi nei lavori di completamento della ex casa dello studente, una sulla messa in sicurezza Torre di San Cristoforo, una interrogazione sulla chiusura del passaggio a livello di via Francesco Baracca, una sul tratto delle Mura Giudicali posto all’angolo tra la via Diego Contini e la via Sant’Antonio. e una mozione sul conferimento della cittadinanza a Liliana Segre. Le altre interrogazioni riguarderanno lo stato della borgata di Torregrande, l’illuminazione pubblica cittadina (Masia-Riccio). La consigliera Cadau presenterà una interrogazione urgente sulle terapie negate ai pazienti oncologici di Oristano e insieme a Muru, Atzeni e Uras presenterà una mozione sui cani allerta diabete.

Eventuale prosecuzione o seconda convocazione è prevista per martedì 3 marzo alle 18:30.