One Billion Rising: 14-15 febbraio, l’evento planetario contro la violenza sulle donne

Il 14 e il 15 febbraio 2020, si terrà un evento planetario contro la violenza alle donne: “One Billion Rising”.

Oltre 1 miliardo di persone si daranno appuntamento nelle piazze di tutto il mondo per difendere i diritti delle donne. L’importante appuntamento, con il coinvolgimento di numerosi artisti e attivisti, unirà narrazione, danza e movimento, per dare un messaggio universale contro la violenza maschile sulle donne.

One Billion Rising in Italia

In Italia sono oltre 50 gli eventi in programma. A Roma, patrocinato dal Municipio Roma I Centro e in collaborazione con Teatro OffOff e Differenza Donna ONG, la manifestazione si svolgerà sabato 15 febbraio alle ore 15:00 in Piazza San Silvestro, con la coreografia ufficiale di One Billion Rising, reading e performance (per informazioni sugli eventi in tutta Italia https://www.facebook.com/obritalia/).

Hanno aderito all’iniziativa, in un impegno comune di ascolto, lotta, resistenza e solidarietà intese come modo di vivere, Amnesty International Italia, AMREF, Osservatorio pari opportunità Politiche di Genere AUSER, Differenza Donna ONG, Assist Associazione Nazionale Atlete, Rebel Network, Snoq San Donà.