Cronaca

Oman Air: aereo Zurigo-Muscat atterra in emergenza in Turchia per problemi tecnici

L'altro ieri sera (sabato 8 febbraio) il volo WY0154 della Oman Air da Zurigo diretto a Muscat, Oman, punta estrema della penisola arabica, con un A330-200 A40-DF partito alle 21:27, è atterrato in emergenza all'aeroporto di Diyarbakır, in Turchia, a circa metà del tragitto, per ragioni tecniche non note.