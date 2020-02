Oliena: causano incidente stradale, denunciati dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Stazione di Oliena hanno denunciato in stato di libertà due utenti della strada sorpresi dai militari alla guida in evidente stato di ebbrezza.

Un 45enne, alla guida del proprio veicolo procedeva in una pubblica via di Oliena, quando per cause ancora da accertare andava a collidere con un’altra autovettura con a bordo un 42enne.

I militari, al momento dell’accertamento, hanno sottoposto al controllo del tasso alcolemico i due conducenti che hanno riportato un tasso di 4 volte superiore al limite consentito.

Patenti ritirate e uno dei veicoli è stato sequestrato per la successiva confisca. Ora i due dovranno rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza.