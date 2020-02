Olbia: test Coronavirus negativo

L’Assessore regionale per la Sanità Mario Nieddu ha annunciato, con sollievo dei cittadini, i risultati dei test eseguiti sulla coppia di Olbia che, da qualche giorno, era tenuta sotto controllo medico per un possibile caso di Coronavirus.

Anche se il sospetto era minimo fin dall’inizio, il sistema regionale dell’emergenza ha comunque funzionato in maniera efficiente. I due coniugi infatti avevano segnalato l’insorgere di tosse e febbre alta nei giorni immediatamente successivi al loro rientro da una crociera, facendo scattare le procedure di isolamento e monitoraggio sanitario. Abbiamo attivato l’Unità di crisi e applicato i protocolli immediatamente, garantendo la sicurezza dei cittadini per la quale era scattata l’emergenza; questo ci ha permesso di avere risultati e risposte certe sotto il profilo scientifico. Possiamo escludere senza dubbio e in via definitiva che si tratti di un’infezione da Coronavirus.