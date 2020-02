Olbia: sabato 8 febbraio alla libreria Ubik l’incontro con la scrittrice Silvia Piga

Un nuovo evento nel salotto della Libreria Ubik di Olbia.

Sabato 08 febbraio alle 18,30, la Libreria Ubik di Olbia, con la collaborazione dell’associazione PULP, organizza l’incontro con la scrittrice Silvia Piga.

L’autrice presenterà il suo ultimo libro edito da Csa Editrice, “L’amica di mia figlia”.

Dialoga con l’autrice e modera la serata, Luana Scanu.

IL LIBRO: MEMORIE DI UN’ANIMA (Csa Editrice 2019)

Il romanzo narra la storia di Amelia, una ragazza affetta da anoressia, e della sua idea per venirne fuori. La madre Angela è schiacciata dal dolore, ma trova la forza di mantenere la promessa di leggere il diario scritto da melia e scopre una figlia diversa da quella che conosceva: una combattente che ha trovato uno stratagemma per sconfiggere l’anoressia mentale, la prigione dorata, la gabbia del secolo.

Angela unisce le parole della figlia al metodo di un noto esperto in materia, e apre un blog in cui condivide l’autoterapia di Amelia. I contatti sul sito aumentano di giorno in giorno e pazienti, genitori e familiari di anoressici trovano nello strumento una risorsa che aiuta. Fino a che qualcuno legato alle vecchie scuole di pensiero decide di attaccare Angela, le sue idee e quelle di Amelia.

La storia è ispirata a quella dell’autrice che è stata per anni afflitta dal problema e che ora può regalare agli altri la sua esperienza e la sua conoscenza.

L’AUTRICE: Silvia Piga, classe ´88, è nata e vive in Sardegna. Laureata in Lettere Classiche e Scienze dell’Educazione, da anni insegna privatamente a studenti delle scuole elementari, medie, superiori e università. È l’autrice del saggio di successo “#Tutti pronti per la maturità”, edito dalla CSA Editrice, e di diversi racconti brevi premiati in concorsi letterati nazionali e internazionali. Grazie alla professione in ambito educativo, ha a cuore tematiche importanti che riguardano i giovani, fra le quali il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare