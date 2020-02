Nuoro: il 5 febbraio appuntamento con la rassegna “Prosa e Circo” e lo spettacolo “Uccelli” di Aristofane

Prosegue mercoledì 05 Febbraio 2020 alle ore 20:30, la Rassegna dal titolo “Prosa & Circo” e il suo ricco calendario caratterizzato dalla qualità e dalla eterogenea proposta di spettacoli in scena,curata da Ce.D.A.C. Sardegna – Centro di Diffusione Attività Culturali e dalla Compagnia Bocheteatro, presso lo Spazio/Teatro Bocheteatro sito in Via Trieste n. 48 a Nuoro. con lo spettacolo “Uccelli” di Aristofane, adattamento e regia Emilio Russo. Produzione Tieffe Teatro Milano. Con Camilla Barbarito, Giuditta Costantini, Nicolas Errico, Ludovico Fededegni, Claudio Pellegrini, Claudio Pellerito, Giulia Perosa, Maria Vittoria Scarlattei, Chiara Serangeli.

Musiche eseguite dal vivo da Dimitris Kotsiouros, Marta Pistocchi. Interventi di teatro d’ombra Compagnia Controluce.

Pisetero ed Evelpide, cittadini ateniesi, decidono di lasciare la polis per andare in cerca di un posto dove trascorrere la vita senza grattacapi, lontano dai meccanismi complicati della vita sociale e istituzionale di Atene. In un immaginario

luogo tra terra e cielo, lontano da noie e dispiaceri, i due realizzano un sogno utopico: quello di una città che rinnovi la perduta età dell’oro, quando gli uccelli, più antichi di Crono e dei Titani, padroni del tempo, erano sovrani di una patria

dolce e materna, senza leggi né violenza…In scena una compagnia di giovani interpreti tra parole e musica, in uno spettacolo che restituisce la forza comica e le emozioni della straordinaria e controversa opera del grande poeta ateniese.

Per il racconto/viaggio dei due “profughi” alla ricerca della città e della vita ideale utilizzeremo diversi linguaggi, dal teatro d’ombre, al canto, al movimento all’interno di una scenografia che richiama gli spalti di un teatro antico,

specchio della platea reale in un gioco ad incastro tra il tempo e lo spazio”. (Emilio Russo)

