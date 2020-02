Nuoro: il 13 febbraio un corso sulle “Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA)”

“Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA): Epidemiologia, Prevenzione e Controllo, Microrganismi MDR e Antimicrobial stewardship” è il titolo del corso che si svolgerà a Nuoro in due distinte edizioni: il 13/02/2020 presso il Padiglione Formazione dell’Ospedale Cesare Zonchello e il 14/02/2020 presso la Sala Conferenze dell’Ospedale San Francesco.

L’evento formativo è rivolto a Medici – Infermieri – Biologi -Tecnici – Farmacisti delle Unità Operative Chirurgiche e Mediche, Terapia Intensiva, Direzione Sanitaria, Farmacia Ospedaliera, Laboratorio Analisi, Assistenza Domiciliare Integrata.

Obiettivo del corso è approfondire le conoscenze epidemiologiche, infettivologiche, microbiologiche e laboratoristiche sui microrganismi MDR (Multiple Drug Resistance), per l’adozione dei protocolli di sorveglianza, organizzativi e assistenziali per la prevenzione della diffusione dei microrganismi multi-resistenti e per il controllo delle ICA nelle strutture sanitarie.

I crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) assegnati sono 10.