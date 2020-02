Nuoro. FameLab torna in Sardegna alla ricerca di giovani talenti della scienza

Il partenariato dell’edizione sarda è coordinato dalla Sezione di Cagliari dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) con l’Istituto Nazionale di Astrofisica di Cagliari (INAF-OAC), il Dipartimento di Fisica e Piano Lauree Scientifiche Fisica dell’Università di Cagliari (UNICA), l’Università di Sassari (UNISS), il Comune di Nuoro, Europe Direct Nuoro e il Consorzio Universitario Nuorese, e la collaborazione di Sardegna Teatro, CRS4, IDeAS e Laboratorio Scienza.

La selezione regionale FameLab Sardegna 2020 prevede due pre-selezioni, una a Sassari il 20 febbraio alle ore 10.30 presso il Complesso Didattico dell’Ateneo di Sassari in via Vienna e una a Cagliari il 21 febbraio al Teatro Massimo alle ore 10.30. La finale regionale si terrà a Nuoro il 12 marzo presso il Teatro Eliseo alle ore 10.30. Per partecipare, occorrerà iscriversi e dimostrare di avere tutti i requisiti tramite la compilazione di un modulo online.

I vincitori della selezione regionale parteciperanno dal 17 al 19 aprile alla masterclass in comunicazione della scienza a Perugia in vista della finale nazionale di Trieste del 4 maggio e della finale internazionale il 4 e 5 giugno 2020 a Cheltenham, nel Regno Unito. Proprio qui Famelab fu ideata nel 2005 per poi approdare in Italia nel 2012 grazie all’organizzazione “Psiquadro-Perugia Science Fest” che, a tutt’oggi, gestisce l’evento nazionale.

Tutti gli iscritti a FameLab Sardegna avranno anche l’occasione di partecipare alla masterclass in Divulgazione Scientifica tenuta da Psiquadro il giorno 14 Febbraio 2020 presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Cagliari.

Coloro che intendano candidarsi alla competizione FameLab Italia 2020 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisito 1 : far parte, alla data del 08/06/2020, di una delle tre seguenti categorie:

– ricercatori o assegnisti di ricerca in ambito scientifico, medico o ingegneristico presso istituzioni di ricerca pubbliche o private.

– in possesso di laurea in ambito scientifico, medico o ingegneristico e avere in atto un comprovato rapporto di lavoro nel settore ricerca e sviluppo con un ente o una azienda pubblica o privata.

– studenti di una scuola di dottorato o una scuola di specializzazione o master post-laurea o studenti universitari in possesso di una laurea triennale o studenti universitari iscritti almeno al quarto anno di un corso di laurea in ambito scientifico, medico o ingegneristico presso istituzioni di ricerca pubbliche o private.

: Essere nati tra il 01/01/1980 e il 31/12/1998; Requisito 3: Non aver raggiunto la fase finale, e cioè Masterclass o Finale Nazionale, in precedenti edizioni di FameLab, in Italia o in altri Paesi.

I requisiti per la partecipazione sono consultabili al seguente link: http://famelab-italy.it/partecipa2020/

Per iscriversi è necessario compilare il modulo al seguente link: http://famelab-italy.it/famelab-sardegna/

L’evento Facebook è disponibile al link: https://www.facebook.com/events/460948624566242/?event_time_id=460948631232908

Contatti e informazioni: sardegna@famelab-italy.it