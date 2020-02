“Nel rifugio sommerso”: è disponibile su Amazon la nuova opera di Stefano Labbia

“Nel Rifugio Sommerso“, la nuova raccolta poetica dell’autore Stefano Labbia, disponibile finalmente in edizione cartacea su Amazon!

Quarta silloge poetica del giovane autore romano Stefano Labbia, questa “Nel Rifugio Sommerso” è un gioiello contemporaneo prezioso: le poesie che compongono quest’opera denotano una scrittura matura, ricca di “letture” alle spalle e di energia vitale, tenuta in equilibrio dalla sigla stilistica che dà forma e struttura all’opera.

Emergono per originalità e forza l’io lirico e le figure femminili, nonché una sottile vena ironica capace spesso di rovesciare completamente il movimento semantico e figurativo dei versi, con effetto straniante o illuminante.

Labbia si conferma grande cantore dei tempi moderni con una ferocia e un candore straziante: è stato Umberto Saba a dire:

Ai poeti resta da fare la poesia onesta.

E uno dei pregi del Labbia è proprio questo: l’onestà.

La prefazione è a cura del blogger, autore e traduttore Riccardo Mainetti. La postfazione è firmata dalla Psicologa Vincenza Cetrangolo.

L’autore: Stefano Labbia

Stefano Labbia è autore di comics (Super Santa for Peace, Killer Loop’S #1), sceneggiature (Life Goes On – la vita va avanti, Fear (tv show), WMW – What Men Want (tv show), The Offsite (tv show)), romanzi (Piccole Vite Infelici, Bingo Bongo & altre storie) e poeta (Gli Orari del Cuore, I Giardini Incantati, Vivo!!!).

Scarica la biografia completa cliccando su: Biografia completa di Stefano Labbia.