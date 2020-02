Attualità

Necessario divulgare e far vivere i diritti umani nelle nostre città

In una società multietnica, in cui l'integrazione e ancora più l'interazione tra religioni, razze e culture diverse è diventata la priorità per una civile convivenza, è necessario continuare a portare il messaggio per il rispetto e la conoscenza dei Diritti Umani in tutte le realtà esistenti.