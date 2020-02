N.B.T.A: Silvana Cossu Presidente Regionale al secondo mandato

Rinnovate le cariche del direttivo nazionale della Federazione N.B.T.A.: riconfermato il Presidente Maurizio Chizzoli e, per quanto riguarda la Sardegna, confermata Silvana Cossu, nel ruolo di Presidente Regionale. Il compito istituzionale della rieletta presidente Silvana Cossu, giunta al suo secondo mandato, è quello di coordinare e sostenere le associazioni isolane nella promozione e nella valorizzazione della disciplina sportiva del baton twirling.

In questi anni Silvana Cossu, con il supporto e la condivisione di tutte le associazioni sarde, ha potuto intraprendere diverse iniziative, fra tutte la creazione di un Campionato Regionale Majorettes e Twirling, finalizzato alla crescita sportiva delle atlete, imprescindibile per la partecipazione al campionato nazionale.

Questo percorso agonistico ha permesso nel 2016 la partecipazione del Team Sardegna Majorettes, con le atlete di Berchidda, Dorgali, Sanluri e Tempio Pausania, al Campionato Nazionale. Negli anni a seguire, le associazioni di Berchidda, Sanluri e Olbia che hanno voluto proseguire il percorso agonistico, hanno potuto partecipare al Campionato Nazionale. Nel 2019 è giunta la massima soddisfazione ottenuta dal gruppo Tonino Spano di Olbia, vincitore del titolo nazionale, che si è confrontato nel Campionato Europeo Majorettes ottenendo ottimi risultati.

Nel corso del primo mandato il presidente Silvana Cossu, sensibile alla formazione professionale dei tecnici e delle atlete, insieme alla Commissione Tecnica Federale si è impegnata per la realizzazione nell’isola dei corsi di formazione tecnica per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento del baton twirling e successivamente il conseguimento dei gradi majorettes e twirling per le atlete.

Oltre alla riconferma di Silvana Cossu le recenti votazioni hanno permesso la convalida dell’elezione di Marisa Desini, di Dorgali, con il ruolo di referente tecnico regionale della N.B.T.A.

“Sono felice e orgogliosa del nuovo incarico federale” dice Silvana Cossu ” ringrazio la Federazione N.B.T.A. per la fiducia accordata, le associazioni sarde per il supporto e per aver creduto nel mio operato.”

Fra gli impegni organizzativi e istituzionali ai quali il Presidente Silvana Cossu, dovrà dedicare particolare attenzione oltre alla programmazione regionale c’è anche la candidatura per l’organizzazione del Campionato Mondiale Majorettes, in Sardegna. Si tratta di un vero evento internazionale, capace di raccogliere oltre 1.500 atlete provenienti da tutto il mondo. Un progetto ambizioso per la cui organizzazione saranno coinvolte tutte le associazioni sarde: Berchidda, Carloforte, Dorgali, Sanluri, Samassi, Olbia e Tempio Pausania.