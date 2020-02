Musica: è uscito il video di “Queen of Blame” di Morphide

Il singolo: “Queen of Blame”

“Queen of Blame” Mostra la bella voce pulita di Eissa e le urla profonde e tonanti, insieme alla sua capacità di passare senza sforzo tra i due membri della band. Intensa e aggressiva la traccia ha questa atmosfera oscura che crea tensione e persino una sorta di ansia che supporta testi sorprendentemente profondi.

“Queen of Blame” offre una potente idea di infinita sete di beni avida ed egoista, senza alcun tentativo di aggiungere anche un piccolo sforzo per raggiungerli.

Ci sono persone che pensano che il mondo debba loro fama e successo solo perché sono nati – spiega Morphide. – Compensano la propria mancanza di iniziativa con la colpa delle persone intorno, del destino o di qualunque cosa gli venga in mente.

Il video

“Queen of Blame” è il terzo video musicale pubblicato da Morphide e, finora, il più ambizioso. Più di 20 persone provenienti da 4 Paesi diversi hanno preso parte alle “sparatorie” avvenute in Lettonia.

Stephanie Zapolska, regista di “Queen of Blame”, ha portato un’intera squadra da Londra, i costumi sono stati realizzati in Lituania e la band è volata un paio di volte dalla Danimarca per un montaggio.

Molta attenzione è stata prestata all’atmosfera del video, mirando all’aspetto post-apocalittico di Mad Max e Fallout. I personaggi principali stanno cercando di costruire un dispositivo molto importante per il resto dell’umanità e assicurarsi che non finisca nelle mani sbagliate.

Abbiamo praticamente usato tutto per creare l’entourage, dai rifiuti edili all’inventario sovietico. La sporcizia e la polvere erano i nostri migliori amici, in quanto coprono tutto ciò che è stato usato nel video, dalle macchine e dai vestiti ai vecchi giornali e pistole – ammette Eissa.

Il video musicale è stato diretto da Stephanie Zapolska. La canzone è stata mixata e masterizzata da Myroslav Borys-Smith presso Jigsaw Audio.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=3Lu_cw_K4ys

La band: Morphide

I Morphide sono una band female fronted alternative metal/progressive metal, attualmente con sede a Copenaghen, in Danimarca. La band combina riff pesanti con chitarre ambient atmosferiche, nonché voci pulite con potenti scream/growls per creare la sensazione di “respiro” della canzone.

La band è composta da due compositori principali (Chris: chitarra, cantautore; Eissa: voce) e prende ispirazione da gruppi come Tesseract, Karnivool, Spiritbox e Northlane. A giugno 2019 la band ha pubblicato il suo singolo di debutto “Mayhem” e già in un paio di mesi ha iniziato il suo primo tour europeo in Lettonia, Lituania, Polonia e Repubblica Ceca.

Morphide sui social media