Millennials, rivoluzione in A: la Juve l’eccezione. In Sardegna brillano Ciocci, Ladinetti e Gagliano

Da quella notte, tante cose sono cambiate, in meglio per fortuna. Il made in

Italy è tornato a splendere, sia a livello di Nazionale col nuovo ciclo aperto da Mancini, che

per quanto concerne le scelte dei club che sono tornate a guardarsi dentro più che attorno,

pescando dai propri vivai per ritrovare quel talento nostrano che di certo non era sparito senza

motivazione.

Si è tornati ad avere coraggio per puntare sui giovani ed anche giovanissimi, come dimostra un

attento studio bwin sui Millennials del calcio italiano. Sono sempre di più le società che oggi

puntano su ragazzi di belle speranze appena maggiorenni ma capaci di prendersi sulle spalle

quelle responsabilità che nel recente passato facevano paura, più a dirigenti e allenatori che ai

giocatori stessi. All’improvviso abbiamo scoperto di avere una delle generazioni future più forti

di sempre, ogni reparto pullula di talenti cristallini ed anche i top club sembrano credere

seriamente al progetto giovani.

Ovviamente le eccezioni non mancano e sono anche piuttosto palesi, rappresentate proprio da

chi comanda i campionati italiani di Serie a e B. La Juventus ed il Benevento sono infatti le

squadre più anziane in assoluto per quanto concerne i rispettivi campionati: non solo, il torneo

cadetto presenta solamente 2 dei 20 migliori millennials d’Europa, secondo una classifica stilata

di recente.

Millennials, rivoluzione in A

Allargando gli orizzonti alla Serie A, troviamo davvero tanti giocatori nati all’alba del nuovo

millennio capaci di ergersi a protagonisti del nostro calcio: a partire da Tonali, il nuovo Pirlo, d

cui un gran bene già si diceva lo scorso anno in B. Il Verona ha fatto conoscere al mondo

Kumbulla, centrale di splendide speranze su cui aleggiano gli interessi forti di Napoli ed Inter.

Nerazzurri che da mesi sfoggiano in vetrina niente meno che un 2002, diventato il più giovane

nella storia a segnare un gol in campionato a San Siro: Sebastiano Esposito, già debuttante in

Champions League.

Il Sassuolo si dimostra sempre in prima linea quando si tratta di puntare sui giovanissimi, come il centrocampista Traoré, o la stessa Fiorentina che gode della squadra per età media più

giovane in assoluto nel nostro campionato e che ha in Vlahovic la punta di diamante per i

prossimi anni.

Anche il Cagliari, grande rivelazione di quest’anno, vanta tra le proprie fila non solo giovanissimi

ragazzi di ottime speranze, ma anche nati in terra sarda: è il caso di del portiere classe 2002

Ciocci, del centrocampista Ladinetti classe 2000 e dell’attaccante Gagliano, nativo di Alghero.

In Europa padrone assoluto della speciale classifica è il Borussia Dortmund con due pezzi da

90 destinati a riempire cospicuamente le casse dei gialloneri: Haaland e Sancho.