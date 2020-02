Premiazioni

Milano: 4 febbraio, la premiazione “Amico dei bambini… Un esempio per loro”

Martedì 4 febbraio alle ore 19:30, presso la Sala Congressi di Palazzo Reale in Piazza Duomo 21 a Milano, in occasione della presentazione del 16° Torneo Amici dei Bambini, l’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., assegnerà i premi 2019: "Amico dei Bambini… Un Esempio per loro".