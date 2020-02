Maran: “Settimana complicata,ma tutto ciò ha fortificato il gruppo”

Domani alle 18 il Cagliari affronterà il Napoli di Gattuso, in programma alla Sardegna Arena. Una partita non semplice per i rossoblù non solo per la qualità della squadra avversaria.

Una settimana non semplice per la compagine di Maran. Tante le polemiche derivate dall’infortunio di Pavoletti che hanno generato ancor più tensione in un gruppo che non sta affrontando in campionato un periodo sereno. I rossoblù, però, sono ancora in ballo per i post importanti dell’Europa, di conseguenza il mister vuole subito riscuotere i suoi.

“Veniamo da una settimana complicata. Voglio innanzitutto esprimere tutto il mio dispiacere per quanto capitato a Leo e rivolgergli un grosso in bocca al lupo: cercheremo di fare del nostro meglio per aiutarlo a superare un momento così difficile. Sono state dette alcune cose che ci hanno fatto male ma tutto ciò ha avuto l’effetto di fortificare il gruppo. Per me è stato un piacere vedere i ragazzi reagire così, in questa maniera forte, il Presidente ci è stato molto vicino. Vedere come abbiamo lavorato sul campo mi dà energia e ottimismo per affrontare una gara tanto importante, davanti al nostro pubblico che, sono convinto, ci sosterrà come sempre”.

Dall’altra parte del campo c’è il Napoli di Gattuso, reduce dalla vittoria nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter. Un gruppo temibile, ma non sempre costante.

“Affrontiamo una grande squadra che sta dietro di noi in classifica soltanto per caso ma che ha in organico dei giocatori fantastici e che anche recentemente ha fatto vedere il suo valore. Saranno importanti il cuore, la partecipazione, il coraggio. Dovremo fare qualcosa di straordinario, mettere in campo tutto ciò che abbiamo. Deve essere una opportunità da sfruttare, sia per il momento che attraversiamo, sia per il valore dell’avversario”

L’obiettivo è quello di scacciare le critiche con un buon risultato.

“Abbiamo il sesto miglior attacco del campionato, vuol dire che abbiamo costruito molto. Vero che allo stesso tempo abbiamo pure concesso troppo e questo non va bene. Starà a noi dimostrare di che pasta siamo fatti e cosa saremo capaci di fare di fronte al Napoli. Dobbiamo essere bravi a giocare la nostra partita e rendere efficaci le nostre armi, concretizzando alcune situazioni che ultimamente abbiamo sfruttato poco. Nelle ultime cinque gare secondo i dati di indice di pericolosità siamo secondi dietro l’Atalanta: vuol dire che la squadra crea molte occasioni. Dobbiamo cercare di concedere meno ma non a scapito di una mentalità offensiva che fa parte delle nostre prerogative”, ha concluso il mister.