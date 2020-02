Lunedì a Presa Diretta la Sardegna e la provincia di Oristano nel reportage “Il polmone blu”

Lunedì 17 febbraio alle 21.20 su Rai 3, con la puntata intitolata “IL POLMONE BLU” PresaDiretta racconta l’ecosistema oceano, sempre più a rischio.

Il mare è infatti il polmone del mondo: è lui a produrre il 50% dell’ossigeno presente sul pianeta, un respiro su due lo dobbiamo a lui.

Il mare finora è stato il nostro migliore alleato proprio nella lotta ai cambiamenti climatici: ha assorbito il 30% dei gas serra e il 90% del calore immesso in atmosfera. Ma tra poco non ce la farà più: le acque degli oceani oggi sono più calde, più acide e meno produttive.

La produzione di ossigeno è in diminuzione e il riscaldamento globale sta cambiando le correnti che regolano la vita e il clima.

Cosa stiamo facendo per proteggere e salvare i nostri oceani?

PresaDiretta ha attraversato l’Italia e non solo.

E’ andata nel santuario dei cetacei per capire quali sono i limiti delle aree marine protette, tra le isole del Mediterraneo, lungo le coste aggredite dall’erosione costiera, a Venezia dove l’eccezionalità dell’acqua alta ha messo in allarme gli scienziati di tutto il mondo.

Infine PresaDiretta è tornata in Artico, il luogo sentinella dei cambiamenti climatici, la regione che si sta scaldando più velocemente del Pianeta.

Non diamo per scontato nulla, non esiste un Pianeta B.

“IL POLMONE BLU” è un racconto di Riccardo Iacona con Alessandro Macina e Fabrizio Lazzaretti.