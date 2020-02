“Laura” è il nuovo singolo di Noberto Grimaldi

Da venerdì 21 febbraio in radio e disponibile sulle piattaforme digitali “LAURA” (Play Audio/Azzurra Music), il nuovo singolo di Norberto Grimaldi.

Dopo anni di lotte e di rivendicazioni, la donna ha finalmente assunto un ruolo leader all’interno della coppia e nella scelta del partner. Il brano affronta in modo ironico il tema delle relazioni multiple dal punto di vista del partner maschile, che risulta disorientato dalla libertà sessuale della propria compagna. Il compagno può solo osservare “Laura” allietata dalla presenza di un amica, lusingata dalle attenzioni di un amico, e denunciare il suo disappunto.

«Mi sono divertito a scrivere questa canzone che affronta temi profondi come la gelosia, la libertà sessuale, il poliamore. Lo fa in modo semplice e ironico, proiettando l’ascoltatore in questo Mènage à trois tra Laura, lui e lei, senza tralasciare le considerazioni del fidanzato!», commenta il cantautore romano.

Il brano è accompagnato da un videoclip per la regia di Giorgio Galieti, girato nel centro di Roma, all’interno del locale Esco Pazzo, e una breve scena iniziale su un taxi in movimento.

«Il video tratta là volubilità della nostra contemporaneità senza utilizzare una storia specifica ma mostrandone varie porzioni dislocante nello spazio e nel tempo che favoriscono gli aspetti artistici dando differenti interpretazioni per lo spettatore», afferma il regista.

Norberto Grimaldi è un autore e compositore romano, sempre alla ricerca di nuove sonorità ed idee musicali. Le sue canzoni da sempre trattano temi sociali, di costume, ma anche di amore.

Ha contribuito alla scena hard-core degli anni ’90 animando con le sue esibizioni i locali della Capitale.

Nel ’93 l’incontro a Roma con Kurt Kobain ed i Nirvana lo spingono a credere in una nuova frontiera musicale che va al di là della tecnica e del virtuosismo strumentale, e si convince a scrivere in modo semplice e diretto.

Fino al 2006 è il frontman della band “Zero Karma”, per poi proseguire da solista con il pianobar internazionale.

Negli ultimi due anni si è dedicato alle registrazioni in studio di nuovi brani e a delle serate live accompagnato dalla band “Berry e Mirtilli”.

Adesso arriva in radio e digitale il nuovo singolo dal titolo “Laura”.